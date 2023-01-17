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Nagihan Karadere kansere yakalandı

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Nagihan Karadere kansere yakalandı
2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde kendi güzellik merkezini açan milli sporcu Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı öğrenildi.
Karadere, kendisine bir ay önce kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.
 
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