Küresel ısınmanın zararlarına hazır mıyız?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız ülkemizde son günlerde yağan yağmurlar sonrasında birçok bölgede başta ulaşım olmak üzere hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek bunun iklim kriziyle bağlantılı olduğunu unutmamak gerektiğini söylediler.

Aralık ayından Ocak ayı ortasına kadar kuraklıktan kırılan bir ülkeden sellere teslim bir ülkeye dönüştüğümüze dikkat çeken doğasever vatandaşlarımız “Bağıra bağıra gelen bir iklim krizi.. Hazır mıyız yooo hiç öyle bir derdimiz yok..” diyerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız son yıllarda yaşanan doğa olaylarının küresel ısınmanın etkisi olduğunu vurgulayarak “Küresel ısınmanın ne derece ciddi boyutlara ulaştığını görebilmek ve dahi sonuçlarını da tahmin edebilmek için kâhin olmaya gerek yok!! Ancak buna karşın önlem alan yok” diye konuştular.

Küresel ısınmadan dolayı bitki örtüsünün ülke genelinde neredeyse yok olma noktasına gelmesinden dolayı toprağın suyu tutamadığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, bundan sonraki yıllarda daha ciddi boyutlarda felaketler yaşanabileceğine vurgu yaptılar.

