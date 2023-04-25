Son seçim anketi: Fark 7 puan

Türkiye’de ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu soruldu.
Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4
Muharrem İnce: Yüzde 6.1
Sinan Oğan: Yüzde 2.2
“Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
AKP: Yüzde 32.8
CHP: Yüzde 28.6
İYİ Parti: Yüzde 15.1
Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3
MHP: Yüzde 6.3
Memleket Partisi: Yüzde 2.7
TİP: Yüzde 1.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
Zafer Partisi: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 1.7
Anketin sonuçlarına göre AKP (-9.8) ve MHP (-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor. CHP (+6) ve İYİ Parti (+5.1) ise oylarını artıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.