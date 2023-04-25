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Son seçim anketi: Fark 7 puan

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Seçime 20 gün kala açıklanan son ankete göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu arasında 7 puanlık bir fark var

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Son seçim anketi: Fark 7 puan
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Türkiye’de ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu soruldu.
Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4
Muharrem İnce: Yüzde 6.1
Sinan Oğan: Yüzde 2.2
 
“Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
AKP: Yüzde 32.8
CHP: Yüzde 28.6
İYİ Parti: Yüzde 15.1
Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.3
MHP: Yüzde 6.3
Memleket Partisi: Yüzde 2.7
TİP: Yüzde 1.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
Zafer Partisi: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 1.7
 
Anketin sonuçlarına göre AKP (-9.8) ve MHP (-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor. CHP (+6) ve İYİ Parti (+5.1) ise oylarını artıyor.
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