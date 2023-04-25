Son seçim anketi: Fark 7 puan

Seçime 20 gün kala açıklanan son ankete göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu arasında 7 puanlık bir fark var

Türkiye’de ORC Araştırma, Seçmen Eğilimleri Araştırması Nisan 2023’ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.29 ilde 3 bin 920 kişiyle yüz yüze yapılan ankete katılanlarasorusu soruldu.Alınan yanıtlara göre (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) adayların oy oranları şöyle oldu:Yüzde 49.3Yüzde 42.4Yüzde 6.1Yüzde 2.2orusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:Yüzde 32.8: Yüzde 28.6Yüzde 15.1Yüzde 9.3Yüzde 6.3Yüzde 2.7Yüzde 1.4Yüzde 1.2Yüzde 0.9Yüzde 1.7Anketin sonuçlarına göre(-9.8) ve(-4.8) oylarında 2018 seçimlerine göre azalış yaşanıyor.(+6) ve(+5.1) ise oylarını artıyor.