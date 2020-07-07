Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için ''sarı kod'' uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bu gece yarısı başlayarak etkisini çarşamba öğle saatlerine kadar sürdürecek yağış 'sarı kodlu' uyarıda bulunuldu.

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı.

Yapılan uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

YEŞİL Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.