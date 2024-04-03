İstanbul'da yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde yangın çıktı. Tadilat yapıldığı öne sürülen mekan bir anda alev topuna döndü. Yangında 29 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.Yangında 29 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 12.47’de binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.İşletme ruhsatı ilk olarak 1987'de alınan, Discorium adıyla hizmet veren mekan, son yıllarda Masquared ismiyle işletiliyordu.Sosyal medyada mekanın çok geniş bir alana yayıldığı ve labirent gibi olduğuna dair yorumlar yapıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma kapsamında beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Bakan Tunç, "Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç'un açıklamasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi."1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ"İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.