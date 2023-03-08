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“İki yeğenim bağıra bağıra ölüme gitti”

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“İki yeğenim bağıra bağıra ölüme gitti”
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Antakya’daki depremde evi hasar gören Rukiye Karakuş, enkaz altında kalan iki yeğeninin bağıra bağıra can verdiğini söyledi. Hasarlı evlerinden sağlam kalan eşyaları kurtarmaya çalışan Karakuş, deprem anını şöyle anlattı:
“Annem-babamla birlikte evin avlusuna çıktık. Ama kapıyı açamadık. Komşunun kapıyı kırmasıyla dışarı çıkabildik. Sokak kapalıydı. Enkaz altındaki yeğenlerimin yanına koştum. Fatma Nisa (19) ve Bengü (17). Kolonların arkasından onlarla konuşuyorduk. Yardım gelmedi. Yeğenlerim bağıra bağıra öldü. Bengü, ‘Hala beni babamın yanına gömün’ dedi. Son isteği buydu. Oysa ne hayalleri vardı. Babalarını 5 yıl önce kaybettik. Çocuklarını babalarının doğum gününde toprağa verdik.”
 
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