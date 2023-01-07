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Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı

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Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı

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Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı
Şoke eden olay Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana geldi. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan adam, yeni eşiyle düğün yaptığı sırada çıkan anlaşmazlıkta gelinin erkek olduğunu öğrendi.
Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.
C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.
 
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