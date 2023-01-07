Bu araçtan sağ çıkmayı başardı

Tekirdağ Ergene’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana gelen kazada G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

