Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması, 9 işçiden haber alınamıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini ve 8-10 dönümlük toprak kütlesinin100 dönümlük alana yayıldığını aktardı.

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.

HEYELAN YIĞIN LİÇ ALANINDA YAŞANDI

İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madenindeki toprak kayması saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Toprak kayması, geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında meydana geldi.

Olayı görenler, ihbarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toprak kayması nedeniyle olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini açıkladı.

SAYIM YAPILDI, 9 İŞÇİDEN HABER ALINAMADI

Toprak kaymasının ardından maden sahasında bir sayım yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sayımın sonucunda 9 işçiden haber alınamadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, haber alınamayan işçileri bulmak için 400 personelle çalışma başlatıldığını söyledi.

Yerlikaya ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR

Toprak kaymasının ardından NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise net bir bilgi olmadığını ancak toprak altında kalan işçiler olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.