Deprem bölgesinde, 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek doğdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya "merhaba" dedi.

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.

Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.