Üstel: Sivil Savunma Teşkilatını güçlendirmek Başbakan olarak asli görevlerimden biridir

Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında doğal afet durumunda İtfaiye’nin de önemine değinen Başbakan, hükümet olarak 2023 yılındaki görevlerinin bu iki kurumu iyileştirmek ve doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek şekilde donatmak olduğunu belirtti

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın imkansızlıklar içerisinde neleri başardığının ve ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, Başbakan olarak bu Teşkilat’ı güçlendirmenin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve şartlar ne olursa olsun boş kadroların doldurulması ve gerekli araç gerecin sağlanması sözünü verdi.Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında doğal afet durumunda İtfaiye’nin de önemine değinen Başbakan, hükümet olarak 2023 yılındaki görevlerinin bu iki kurumu iyileştirmek ve doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek şekilde donatmak olduğunu belirtti.“Anavatanımızın yaşadığı acı bizim acımızdır. Anavatanımız yastaysa, biz de yastayız” diyen Üstel, 1974 öncesi var olan dayanışma ruhuyla halkın bu süreçte hareket ettiğini söyleyerek, şu ana kadar ülkedeki yardım toplama merkezlerinden deprem bölgelerine 84 tır gittiğini bildirdi; duyarlılıklarından dolayı halka teşekkür etti.Görev şehidi olan Şampiyon Melekler’in adının Türkiye Cumhuriyeti’nde de unutulmaması için Dayanışma Platformu ile Türkiye’de bir yaşam alanı oluşturma kararı alındığını anımsatan Üstel, 2-3 gün içerisinde Türkiye’de yapılacak 1000 konutluk proje için belirlenen yeri görmeye gideceklerini, 1 hafta sonra da ilk prefabrik evlerin gönderilmesine başlayacaklarını açıkladı.Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde deprem bölgesinde görev alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Törende, teşekkür belgeleri Başbakan Üstel tarafından takdim edildi.Tören’de konuşma yapan Başbakan Üstel, Sivil Savunma personeliyle gurur duyduklarını belirterek, ilk günden beri deprem bölgesinde görev alan tüm personele teşekkürlerini iletti ve sivil savunma teşkilatlarının ülkelerin her şeyi olduğunu vurguladı.Üstel, şampiyona turnuvalarına katılmak için Adıyaman’da bulunan öğrencilerin, kaldıkları otelin çökmesi sonucu sonsuz yolculuklarına uğurlandığını ve görev şehidi melek olduklarını kaydederek, “Şampiyon meleklerimizi, hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.6 Şubat sabahı depremin gerçekleştiği saatten 10 dakika sonra kendisini ilk arayan kişinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olduğunu ve ekibi ve araçlarının deprem bölgesine gitmesi için izin istediğini kaydeden Üstel, kendisinin de “Ne gerekirse yapmaya hazırız. Ekibini hazırla” dediğini ve sabah saatlerinde 40 arama-kurtama personelinin ve 8 aracın Gazimağusa’dan gemiye bindiğini söyledi.Ardından Pegasus şirketinin destekleriyle bir uçak ayarlandığını ve bu uçakta da sivil savunma personelinin, enkaz altında kalan öğrencilerin ailelerinden temsilcilerin, sağlık çalışanlarının teknik araç gereç ve diğer ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını hatırlatan Üstel, Sivil Savunma personelinin şampiyon melekleri ülkeye getirdiğini, ardından da deprem bölgesinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.Üstel, 60 Sivil Savunma personelinin geri döndüğünü, 10 personelin ise deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, bunun yanında içerisinde, belediye başkanları, iş insanları ve gönüllülerden oluşan 200 kişinin araçlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.İzin günlerini Hatay’da geçiren değerli Sivil Savunma personeli Amaç Arnavutoğlu’nun da deprem dolayısıyla hayatını kaybetmiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Üstel, ailesine ve tüm Sivil Savunma Teşkilatı’na sabırlar diledi.Bu süreçte, Sivil Savunma Teşkilatı’nın imkansızlıklar içerisinde neleri başardığının ve ne kadar önemli olduğunun görüldüğünün altını çizen Üstel, Başbakan olarak bu Teşkilat’ı güçlendirmenin asli görevlerinden biri olduğunu kaydederek, şartlar ne olursa olsun boş kadroların doldurulması ve gerekli araç gerecin sağlanması sözünü verdi.Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında doğal afet durumunda İtfaiye’nin de önemine değinen Başbakan, hükümet olarak 2023 yılındaki görevlerinin bu iki kurumu iyileştirmek ve doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek şekilde donatmak olduğunu belirtti.“Anavatanımızın yaşadığı acı bizim acımızdır. Anavatanımız yastaysa, biz de yastayız” diyen Üstel, 1974 öncesi var olan dayanışma ruhuyla halkın bu süreçte hareket ettiğini de söyleyerek, şu ana kadar ülkedeki yardım toplama merkezlerinden deprem bölgelerine 84 tır gittiğini bildirdi; duyarlılıklarından dolayı halka teşekkür etti.Şampiyon Melekler’in adının Türkiye Cumhuriyeti’nde de unutulmaması için Dayanışma Platformu ile işbirliğinde, Türkiye’de bir yaşam alanı oluşturma kararı alındığını anımsatan Üstel, bu kapsamda Dayanışma Platformu tarafından bir hesap açıldığını aktardı. Üstel, 2-3 gün içerisinde Türkiye’de yapılacak 1000 konutluk proje için belirlenen yeri görmeye gideceklerini, 1 hafta sonra da ilk prefabrik evlerin gönderilmesine başlayacaklarını açıkladı.Hükümetin de afet yardımı toplamak için Merkez Bankası’nda hesap açtığına değinen Başbakan Üstel, bunun yanında çalışan herkesin maaşlarından, kendilerini sıkıntıya sokmayacak miktarda bir kesinti yaparak bir fon altında toparlanacağını ve bu fonla Şampiyon Melekler adına bir kapalı spor salonu ile anıt yapılacağını, yattıkları yerlerin düzenleneceğini kaydetti.“Görev şehidi meleklerimiz için gerekirse bu fonun hepsini bu yolda harcayacağız” diyen Üstel, bundan sonraki süreçte de, çocukların daha güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için hükümet olarak bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.Üstel, tüm Türkiye ve KKTC’ye “Başımız sağolsun” diyerek, hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet, yaralılara şifa, geride kalan ailelere ise sabırlar diledi.