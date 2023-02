Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde can kaybı 8 Şubat 09.35 itibari ile 6 bin 234'e yükseldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

10.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

09.45 İskenderun Limanı’ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor.

09.35 AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 olmak üzere toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi. Depremde an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı belirtildi.

08.50 Hatay'da otel enkazından sesler duyuldu, ekipler sesin duyulduğu notktada 10'dan fazla kişinin olduğunu düşünüyor. Çalışmalar sesin geldiği yerde hızlandırıldı.

08.20 Kahramanmaraş' ta 58 yaşında bir kadın otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

07.30 Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatılacak.

03.42 Adıyaman’da, 7 katlı bir apartmandan anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı.

03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

00.55 BAKAN KİRİŞÇİ'DEN BARAJLARDAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'daki son duruma ve barajlardaki olası hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirişçşi, "Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

00.50 ADİL KARAİSMAİLOĞLU: HATAY HAVALİMANI PİSTİ TAMİR EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV ekranlarında deprem sonrası alt yapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Hem karadan hem havadan lojistik destek var. Demiryolları da ciddi destek verdi. Bakanlığımızın bütün ekipleri şu anda sahada çalışıyor. Ulaşımdan kaynaklı sorun için vatandaşlarımız yolları meşgul ediyorlar. Bir taraftan da olay çok geniş bir coğrafya dağıldı. Hemen müdahale etmek güçleşti. İskenderun Limanı'ndaki yangın akşam üzeri kontrol altına alınmıştı ancak yine büyüdü.

(Hatay Havalimanı'nda yarılan pist) Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor. Elektrikler geldikçe sistem normale dönecektir. Telekomikasyon şirketleriyle birlikte çalışıyoruz.

Şu an Türkiye'deki bütün vinçler bölgeye geliyor. Bizde onları enkazlara göndereceğiz. Yolları yarın itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Diğer yollarımız faaliyette. Malatya'da büyük zarar gören yollumuzu da faaliyete alacağız. Yakınları enkazın altında olanlar var tabii ki de bize karşı olumsuz tavırları olacak. Biz burada vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda devletimiz burada her türlü destekte geliyor. Kimsenin şüphesi olmasın topyekün bir mücadele var burada. Temenimiz bir an önce toparlanmak.

00:38 BAKAN YANIK'TAN 'KAYIP ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Kayıp çocuk iddialarına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Refakatsız çocukların akrabalarının tespiti yapılmadan teslimi söz konusu değil” dedi.

00.10 CAN KAYBI 5894'E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgelerinde can kaybının 5894'e yükseldiğini ve 34 bin 810 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kayıplarımızla başlayacağız. Çok acı bununla başlamak. 5 bin 894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Hayatta kalanlar açısından çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılarımız 34 bin 810. Yıkılan binamız 5775. Kurtarılanların sayısı 8 bin civarında. Toplam 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada." dedi.

23:13 51 yaralı Kahramanmaraş’tan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

22.20 DEPREM BÖLGELERİNDE EĞİTİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulların kapatıldığını söylemiştik. Bugün itibarıyla 10 ilde eğitim öğretime 2 hafta ara vermiş bulunuyoruz" dedi.

Özer açıklamasında, "Daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurmuştuk. Ama 4 ilde 2 hafta diğer 6 ilde 1 hafta tatil yaptığımızı ifade etmiştik. Bugün itibarıyla 10 ilin tamamında eğitim öğretime 2 hafta ara vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

21.30 CAN KAYBI 5 BİN 434'E YÜKSELDİ, 31 BİN 777 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş depreminde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremin bilançosu ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında “Bu kez felaketin boyutu çok büyük. Deprem yüzölçümü olarak çok geniş bir alanı zorlu bir coğrafyayı vurdu. Bölgede hava şartları son derece zorlu. Bu sebeple gerekli ekipman ve kurtarma ekipleri depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiler. Şu an bulunduğumuz Hatay’da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik. Sayının daha da artacağını düşünüyoruz. 2902’si arama kurtarma personeli farklı kurumlardan 9823 kişi görev yapıyor. Şu saate kadar Hatay’da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay’a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık 2 katına yükseltmiş olacağız. Çalışmalar devam ettikçe depremin yaşattığı yıkım daha da net ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Depremdeki son durumu il il açıklayan Bakan Koca, “Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şunları kaydetti: “Yaralılarımız için diğer illerimizden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timi ile birlikte 6030 acil sağlık personeli görevlendirdik. Hastanelerimizi 1201’i uzman hekim olmak üzere 2924 sağlık çalışanımızla takviye ettik. Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk.”

20.59 MSB: ENKAZDAN BİR ANNE İLE ÇOCUKLARINI KURTARDIK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi'nin Hatay'da enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay Kırıkhan’daki arama- kurtarma faaliyetlerine destek sağlayan 5’inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı" denildi.

20.10 Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerinde vergilerin ertelendiğini ve 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

19.49 AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, anlık can kaybının 4544'e yükseldiğini ve 26 bin 721 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tatar ayrıca, "Kişi ya da kurumlar yardım toplayabilir ama bunların AFAD koordinasyonunda yapılması gerekiyor. Hasarlı binalardan uzak durulması önem arz ediyor. Artçı sarsıntılar devam edecektir. Bu tür artçı sarsıntılar hasar görmüş binalarda yıkıma neden olabilir. Acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını vatandaşlardan rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

18.45 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren AFAD, "İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 deprem meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu.

18:25 THY ve Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

18:15 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: İskenderun Limanı’ndaki yangına T70 yangın söndürme helikopterimizin müdahalesi devam ediyor.

18:00 Karayolları Genel Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla deprem ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı.

17:34 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ciddi bir mücadele içindeyiz, el birliğine ihtiyaç var. Zamanla yarışıyoruz, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Provokatif söylemlerden uzak durulmalı" dedi. Yağma iddialarını değerlendiren Bakan Soylu, "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

17:30 Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

17:10 Arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Mehmetçik aynı zamanda arama-kurtarma ekiplerinin daha iyi çalışabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi de gerçekleştiriyor.

17:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'dan deprem bölgesine sevk edilen personel, araç, iş makinesi ve ayni yardım malzemesi miktarını duyurdu.

17:00 El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

16:35 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

16:15 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

15: 55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

15:45 TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

15:10 MÜSABAKALAR ERTELENDİ

TFF, 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

15:00 Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

14:40 CAN KAYBI 3 BİN 549'A YÜKSELDİ - 10 İLDE 3 AYLIK OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik. Sadece Antalya'da 50 bin yatak hazır.3.549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz.