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Atatürk’ü anma gününde Atatürk’süz hutbe

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Son sekiz yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım’a rastlayan cuma hutbelerinde Atatürk’ü yok sayan Diyanet yine şaşırtmadı

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Atatürk’ü anma gününde Atatürk’süz hutbe
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2015 yılından beri 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım günlerine denk gelen cuma hutbelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmezlikten gelen Diyanet İşleri Başkanlığı geleneğini bozmadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınladığı hutbede Atatürk'ü anmadı.
İSMİ YİNE GEÇMEDİ
Hutbede “Geçmişten günümüze milli ve manevi değerlerimizi gençliğimize aktarmada önderlik yapmış şanlı ecdadımızı, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yâd ediyorum” denildi.
81 ildeki camilerde okutulan “Gençlerimiz milli ve manevi değerlerimizin emanetçisidir” başlıklı hutbede, “Sen, İslam'ın kıymetli bir neferisin. Devletimizin ve milletimizin umudusun. Milli ve manevi değerlerimizin emanetçisi sensin. Tarihin akışını değiştiren ecdadımızın emaneti senin omuzlarındadır. Allah'a imanı, aileye sadakati, milletimize hizmeti, insanlığa faydalı olmayı kendine düstur edinen bir gençlik yetiştirmek ortak vazifemizdir” sözlerine de yer verildi.
 
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