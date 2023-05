Özel ada 100 milyon dolara satışta

Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerine ev sahipliği yapan Bahamalar'ın Exuma Cay Adalar Zinciri'ndeki Little Pipe Cay, 100 milyon dolara (yaklaşık 1,9 milyar lira) satışa çıktı. Lüks olanaklara sahip ada, Johnny Depp'in "Karayip Korsanları" serisinde ve James Bond filmi "Casino Royale"de görüldü

Bahamalar'daki 350 adadan oluşan Exumas takımadalarında yer alan Little Pipe Cay adlı ünlü ada satışa çıktı. 38 dönümlük deniz cennetinin fiyatı ise 100 milyon dolar (yaklaşık 1,9 milyar lira) olarak duyuruldu.

ÜNLÜ HOLLYWOOD FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Johnny Deep’in yer aldığı Karayip Korsanları serisinde Daniel Craig’İn oynadığı James Bond filmi Casino Royal’in bazı kısımlarının çekildiği Little Pipe Cay, 500 metrekarelik ana malikanenin yanı sıra dört misafir evine ve çeşitli eğlence alanlarına sahip.

Adanın yüzlerce metrelik rıhtımının ise her türlü tekneyi barındırabileceği ve biir süper yatı ağırlayabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte, Miami ve Palm Beach’e sadece 430 km uzaklıktaki ada; yüzme havuzu, spa ve su sporları ekipmanları gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

ÜNLÜLERİN EVLERİNE KOMŞU

Little Pipe Cay, ayrıca yeni sahibine kolaylık sağlamak için depo binaları ve çeşitli dükkanların bulunduğu mini bir köye de sahip. Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu.

KARDASHIAN VE BRADY TALİP

ABD basını 100 milyon dolarlık mülkün potansiyel alıcıları arasında, şu anda Bahamalar’da olan 42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ve Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady'nin olduğunu öne sürdü.

Bahamalar’da fiyatı yarım milyon dolar ile 62 milyon dolar arasında değişen toplam 75 ada bulunuyor ve hepsi de kiralanmış durumda bulunuyor.