banner875
banner815
23 0
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
10 0
 
17 0
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
78 0
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
70 0
Alsancak finalde
Alsancak finalde
14 0
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
27 0
banner878

Ankara'da "istek şarkı" cinayeti

banner476

Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

banner825
Ankara'da "istek şarkı" cinayeti

 

 Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı, müzisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında ismi öğrenilemeyen bu kişilerin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler


Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ONUR ŞENER KİMDİR? Ankara'da İstek Şarkıyı Bilmediği İçin Öldürülen Onur Şener Kaç Yaşında, Nereli? - TGRT Haber

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.