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Büyük göç dalgasına hazırlık

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya ve Ukrayna'dan on binlerce kişiyi kapsayan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının ardından İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesi bekleniyor

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Büyük göç dalgasına hazırlık

 

İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz" denildi.

İsrail: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız - 1

Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

RUSYA'DAN AYDA 6 BİN KİŞİ

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.

İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.

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