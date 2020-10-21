Adnan Oktar örgütüne fosil operasyonu

Ankara kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri, Adnan Oktar örgütünün finans kaynağına operasyon düzenledi.

150 ile 800 milyon yıl öncesine ait hayvan ve bitki fosili ele geçirildi. Fosillerin yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edildi. Operasyonun mali boyutunun 20 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.

Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki iki evden 20 milyon dolar (Yaklaşık 156 milyon lira) değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi bir şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği fosilleri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.

KAYNAK İÇİN SATACAKLARDI



Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.



Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.



Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi Y.Ö'ye adli işlem uygulandı.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK



Operasyonlarda ele geçirilen toplam 879 fosilin 150-200 milyon yıllık, piyasa değerlerinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.



Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.