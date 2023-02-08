33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Hatay’da anne ve iki kızı, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Türkiye'de Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı.

Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Anne ve iki kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.