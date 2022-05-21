banner762
banner815
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
14 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
260 0
 
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
28 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
37 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
48 0
banner797
banner794

3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular

banner476

Diyarbakır'da araçla mola veren aile, 3 yaşındaki kızları E.B.'yi unuttuklarını yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından bulunan E.B. ailesine ulaştırıldı

banner825
3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular

 

Siirt’ten Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkan aile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 34’üncü kilometresinde mola verdi. Aile, molanın ardından araçlarına binerek yola devam etti.

Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.nin araçta olmadığını fark etti, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.’yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı. Aile jandarmaya teşekkür etti. (DHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.