Kıbrıs En İyi Tatil Yerleri

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs, tarihi miraslarından doğal güzelliklerine kadar her şeyiyle keşfedilmesi gereken bir destinasyon. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan büyüklü küçüklü şehirlerin her biri masmavi denizi, altın renkli kumsalları, lüks otelleri ve hareketli sosyal yaşamı ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’dan otelleri ile ünlü Girne’ye kadar bu eşsiz adada gezilecek ve görülecek birçok yer sizi bekliyor. İster her şey dahil ultra lüks otellerinde tam kapsamlı hizmet alacağınız keyifli bir yaz tatili olsun ister şehir merkezlerinde konaklayacağınız kültür gezisi olsun, adada unutulmaz bir deneyim yaşamaya hazır olun!

En çok yaz tatili için tercih edilen Kuzey Kıbrıs’ı yılın dört mevsimi ziyaret edebilirsiniz. Peki Kuzey Kıbrıs tatilinde neler yapılır, popüler tatil bölgeleri neresi? İşte tüm bu soruların cevaplarını hazırladığımız keyifli Kuzey Kıbrıs tatili yazımız;

Kıbrıs Tatili

Kuzey Kıbrıs’ın masmavi suları, lüks otelleri, hareketli sosyal yaşantısı ve eğlenceli gece hayatını henüz deneyimlemeyenler için harika bir tatil önerisi ile geldik! Yılın 6 ayı deniz sezonunun sürdüğü Kuzey Kıbrıs’ta hem yaz hem de bahar tatili için harika bir seyahat planlayabilirsiniz. Dünyaca ünlü lüks otel zincirlerinin yer aldığı Kuzey Kıbrıs her açıdan turizm alanında ziyaretçilerini memnun eden bir tatil destinasyonu. Özel sahne programları ile yılın 12 ayı etkinliklerin yer aldığı Kıbrıs otelleri, casinolar, ünlü plajları, zengin tarihi ve kültürel mirasları ile Kıbrıs’ta unutulmaz bir tatil sizi bekliyor!

Kıbrıs Popüler Bölgeler

İster yazın en sıcak dönemi olan temmuz ve ağustos ayları olsun ister ilkbahar ya da sonbahar…Kuzey Kıbrıs 6 ay süren deniz sezonunu ve ılık Akdeniz iklimiyle farklı dönemlerde keyifli bir tatile çıkmak isteyenleri cezbediyor. Kıbrıs tatili için bavulları hazırlamadan önce tercih edebileceğiniz en popüler bölgelerini sizlerle birlikte inceleyelim.

Girne

Girne otelleri ile meşhur bir bölge olsa da bu şehirde keşfedilecek şeylerin sayısı oldukça fazla. Genelde lüks otel zincirlerinin yer aldığı Girne, günün her saati aktif ve canlı bir şehir. Eğlence hayatının da oldukça hareketli olduğu Girne’de birbirinden güzel plajlarda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kıbrıs’ın popüler tarihi miraslarından biri olan Girne Kalesi’ni de gezi listenize eklemeyi unutmayın!

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs’ın başkenti olan Lefkoşa, otel alternatifleri, alışveriş olanakları ve turistik gezi noktaları ile oldukça zengin bir bölge. Adanın en güzel restoranlarının da yer aldığı Lefkoşa’da deniz manzarasına karşı restoranlarda akşam yemeği yiyebilir, konakladığınız otelin plajında Akdeniz’in en güzel denizinin keyfini sürebilirsiniz. Aynı zamanda adanın ticari merkezlerinden biri olan Lefkoşa’yı ziyaret ettiğinizde meşhur Girne Kapısı’nı, Büyük Han’ı ve tarihi Selimiye Cami’sini de ziyaret etmeyi unutmayın!

Bafra

Bafra’da tıpkı Girne ve Lefkoşa gibi Kıbrıs otelleri konusunda öne çıkan popüler bir şehir. En çok yaz sezonunda ziyaret edilen Bafra’da ultra her şey dahil otellerden lüks otel işletmelerine birçok konaklama seçeneği bulunuyor. İçerisinde casino, lüks restoran, etkinlikler ve eğlenceli sahne şovlarının sergilendiği otellerde dopdolu bir deniz, kum, güneş tatili yapabilirsiniz.

Gazimağusa

Gazimağusa ya da bir diğer adıyla Magosa kenti, Kıbrıs’ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Gazimağusa şehrinde adanın en popüler otelleri yer alıyor. Liman kenti olarak da öne çıkan şehirde Akdeniz’in güzelliklerine doyacağınız birbirinden güzel plajlar yer alıyor. Gazimağusa’yı ziyaret ettiğinizde görmeniz gereken yerler olan tarihi Salamis Antik Kenti ve yakın zamanda ziyarete açılan Kapalı Maraş gibi bölgeleri de gezi planınıza mutlaka eklemenizi öneririz.

Kıbrıs Tatil Sezonu Ne Zaman Biter?

Kuzey Kıbrıs’ın turizm alanında en sevilen özelliklerinden birisi yılın 6 ayı boyunca havanın ılık ve denize girilebilir durumda olması. Nisan, mayıs ayından kasım ayına kadar aktif olarak deniz sezonunun devam ettiği Kuzey Kıbrıs’ta otelleri her dönem hareketli görmek mümkün.

Su sıcaklığının ortalama 21 derece olduğu adada, en sıcak dönem olan temmuz ve ağustos aylarında ise deniz sıcaklığı 29 dereceleri bulabiliyor. Bu nedenle Kıbrıs’ta tatil sezonunun 6 ay sürdüğünü söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs’ı deniz tatili dışında ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kış mevsiminde de oldukça sakin ve gezmeye elverişli olduğunu belirtmek isteriz.

Kıbrıs'ta Kışın Nerede Kalınır?

Kuzey Kıbrıs denince akla ilk olarak oteller geliyor. Adanın hemen her bölgesinde konaklama için tercih edebileceğiniz farklı konseptlerde onlarca otel alternatifi bulunuyor. Tercihiniz lüks otelden yana ise Kuzey Kıbrıs’ta hiç zorlanmayacağınızı da belirtelim. Ultra lüks her şey dahil oteller adaya gelenlerin en çok tercih ettiği konsept oteller arasında öne çıkıyor. Daha çok kendine ait plajı olan, denize yakın, havuzlu ve içerisinde casino bulunan büyük oteller tercih ediliyor.

