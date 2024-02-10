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İstanbul’da Kuzey Kıbrıs standına yoğun ilgi

Kuzey Kıbrıs, İstanbul EMİTT Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarı’nda boy göstermeye başladı

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İstanbul’da Kuzey Kıbrıs standına yoğun ilgi
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Kuzey Kıbrıs, dünyanın 5’inci büyük turizm fuarı olan İstanbul EMİTT Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yerini aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Başbakan Yardımcılığı öncülüğünde, belediyeler ve turizm birlikleri tarafından İstanbul’da tanıtıldı.
6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Turizm Fuarı’nda tüm paydaşlar, ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ile sağlık turizmi imkanlarını pazarladı.
Özgün renkleri ve etkili tasarımı ile öne çıkan Kuzey Kıbrıs standı, ilk gün itibari ile yoğun ziyaretçileri ile fuarda dikkat çekti. Bireysel tüketicilerin yanı sıra tur operatörleri ve sektör paydaşları da Kuzey Kıbrıs’ın ziyaretçileri arasında yer aldı.
 
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