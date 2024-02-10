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PGM’ye 45 sivil hizmet görevlisi daha

Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna 45 sivil hizmet görevlisi dahil edildi

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PGM’ye 45 sivil hizmet görevlisi daha
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Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan “4. Derece Bilgisayar Operatörü” 45 sivil hizmet görevlisi (SHG) temel eğitimlerini tamamladı.
45 SHG için Polis Okulu Müdürlüğü’nde “SHG Temel Eğitimi” düzenlendi.
Üç hafta süren eğitimin tamamlanmasının ardından dün Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, sivil hizmet görevlilerine sertifikaları takdim edildi.
Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, SHG temel eğitimi sayesinde Sivil hizmet görevlilerinin mesleki, yasal mevzuat, temel sağlık ve ilk yardım konularında bilinçlendirildiklerini belirterek, aldıkları eğitimlerin görevlerinde kendilerine yol haritası olacağını kaydetti.
Kuni, açılan münhal kapsamında mesleğe alınmaya hak kazanan sivil hizmet görevlilerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
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