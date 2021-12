10 ayda 388 bin yabancı yolcu geldi

2021’in Ocak-Ekim döneminde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen TC ve üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısı 2020’ye kıyasla %6.2 oranında artış gösterdi, buna karşın, 2019’a kıyasla %73.59 oranında daha düşük oranda gerçekleşti

KKTC’ye 2021’de gelen yabancı sayısı geçen yıla göre arttı ama yine de 2019’un çok uzağında kaldı. 2021’in Ocak-Ekim döneminde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısı 2020’ye kıyasla %6.2 oranında artış gösterdi, buna karşın, 2019’a kıyasla %73.59 oranında daha düşük oranda gerçekleşti.Resmi rakamlar 2021’in on aylık döneminde ülkeye 388 bin 848, 2020’nin aynı döneminde ise 366 bin 003 yabancının geldiğini gösteriyor. 2019’un aynı döneminde Kuzey Kıbrıs’a 1 milyon 472 bin 155 yabancı yolcu giriş yapmıştı.Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü bilgilerinden derlediği verilere göre, Ocak-Ekim 2021 döneminde ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısında geçen yıla kıyasla %2.84 oranında, üçüncü ülke uyruklu kişi sayısında da %19.64 oranında yükseliş söz konusu. Ancak, koronavirüs pandemisi öncesine (2019’a) kıyasla TC uyruklu sayısında %73.35, üçüncü ülke uyruklu sayısında da %74.32 oranında gerileme var.2020’nin onuncu ayı sonunda Kuzey Kıbrıs’a 291 bin 746 TC uyruklu kişi gelirken, 2021’in aynı döneminde gelen TC uyruklu sayısı 300 bin 027 kişiye çıktı. 2019’da bu sayı 1 milyon 126 bin 303 yolcu olarak kayıtlara geçmişti.Bakanlığın verileri 2021’in Ocak-Ekim döneminde Kuzey Kıbrıs’a gelen üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısının 88 bin 821 kişi olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar 2020’de 74 bin 257 düzeyinde, 2019’da 345 bin 852 kişi düzeyinde saptanmıştı.2021’in on aylık döneminde hava ve deniz limanlarını kullanarak ülkeye gelen KKTC uyruklu yolcu sayısı ise 62 bin 961 kişi oldu. Bu rakam 2020’ye kıyasla %16.15 oranında (75 bin 081 kişi olmuştu), 2019’a kıyasla %77.02 oranında (273 bin 877 kişi olmuştu) düşüşe işaret ediyor. Başka deyişle 2021’de “KKTC limanlarını kullanan KKTC uyruklu yolcu sayısında ciddi bir düşüş” söz konusu.Turizm Bakanlığı verileri, COVİD-19 pandemisinin hava ve deniz trafiğini vurmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu yılın Ocak ayında ülkeye gelen yabancı uyruklu yolcu sayısı %95.3 düşüşle 112 bin 232’den 5 bin 295’e, Şubat ayında %94.6 düşüşle 128 bin 734’ten 6 bin 948’e, Mart ayında ise %77.3 düşüşle 44 bin 107’den 10 bin 032’ye indi.Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artan yolcu trafiği geçen yılın aynı aylarında dibe vuran yolcu sayısına kıyasla sırasıyla %15 bin 812, %29 bin 776 ve %3 bin 908 oranında artış gösterdi. Ancak, oranlardaki bu astronomik artışlar sadece 10-19 bin arasında bir yolcu sayısına karşılık geliyor.Yolcu trafiğinin Temmuz’da biraz hareketlenerek yıllık %93 artışla 20 binden 39 bine çıktığı rakamlara yansırken, Ağustos’ta %102,6’lık artışla 35 binden 71 bine yükseldiği saptandı.Eylül’de üniversite öğrencilerinin trafiğinin artmasıyla bir yıl önce 11 bin 727 olan yolcu sayısı %767 artışla 101 bin 684’e, Ekim’de ise %757 artışla 13 bin 275’ten 113 bin 849’a kadar çıktı.Rakamlar yılın on aylık döneminde ülkeye gelen yabancı uyruklu yolcuların %89.6’sının (348 bin 416 kişi) Havalimanı’ndan, %8.86’sının (34 bin 461 kişi) Girne Limanı’ndan, %1.51’inin (5 bin 885) Mağusa Limanı’ndan ve %0.02’sinin de Karpaz’daki yat limanından ülkeye girdiğini gösteriyor.2019’un aynı döneminde ülkeye Ercan’dan 1 milyon 401 bin yabancı uyruklu yolcu gelirken, Girne’den 52 bin 063 yolcu, Mağusa’dan 18 bin 392 yolcu ve Karpaz’dan da 399 yolcu gelmişti.