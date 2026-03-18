Baba Hamaney’in ölümünden sonra oğul Mücteba Hamaney ilk açıklamasında intikam alacaklarını söyledi. İran lideri Hürmüz Boğazının kapatma kozunun mutlaka kullanılmaya devam edileceğini bildirdi. Bu arada Mücteba Hamaney ABD’nin savaşta tecrübesiz olduğunu iddia etti ve şöyle devam etti: “Yeni cephelerin açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu cepheler aktifleştirilecektir.” İran liderinin bu açıklamasından sonra savaşın devam edeceği kesinleşmiş gibi gözüküyor. Gerçek olan şu ki ABD’nin gücü ortada. Şu anda İran’ın daha ne kadar dayanacağı tartışılmakta. ABD Başkanı Trump “Hürmüz Boğazı kapatılırsa 20 kat daha sert vururuz.” dedi. İran liderleri ise Hürmüz Boğazından tek bir litre petrol geçmeyeceğini söylediler. Bu durumda Hürmüz Boğazında büyük bir çatışma çıkabilir.

Dünya petrol sevkiyatının yüzde 30’u (yani günde 18-22 milyon varil) bu hat üzerinden yapılmaktadır. İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiği haberleri Trump’ı çok kızdırdı. Trump, “Eğer Hürmüz’e mayın yerleştirirlerse, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır.” açıklamasıyla savaşın daha şiddetli bir duruma gelme olasılığının sinyallerini verdi. Diğer yandan AB ve üyelerinin Hürmüz kriziyle endişeli bir döneme girdikleri iddia edilmekte. Enerji krizine çare bulunmazsa sorun içinden çıkılmaz bir duruma gelebilir.