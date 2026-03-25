ABD- İSRAİL- İRAN savaşında Trump’ın İran’a kara harekȃtı başlatma olasılığı gündeme gelmeye başladı. ABD’nin Hürmüz Boğazından tanker geçişlerini güvence altına almak için İran kıyılarına kara harekȃtı başlatma süreci şimdilik bir olasılık. Bu arada, bu olasılık konuşulurken, İran savaşı sonlandırmak için iki şart öne sürmüş. Birinci şart, ABD ve İsrail’in gelecekte yeniden saldırmayacaklarına dair garanti. Bu şartın gerçekçi bir şart olarak kabul edilmesi çok zor. İkinci şart ise yaptırımların kaldırılması. ABD’nin bu şartları kabul etmeyeceği şimdiden belli. ABD İran’ın stratejik adalarını ele geçirmek için kara harekȃtı başlatabilir. Şu anda en fazla konuşulan konulardan biri bu. İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının geçtiği Hark adasını ABD işgal edebilir. Elde edilen bilgilere göre böyle bir operasyon İran’ın ana karasına girmeden yapılabilir.

ABD’nin böyle bir askeri harekȃtı Hark, Keşm, Kiş ve Hürmüz adaları için gerçekleşebilir. ABD’nin İran’ın Hark adasındaki petrol altyapısına yönelik bir operasyon başlatması en çok konuşulan konulardan biri.

Şu anda 3 soru tartışılıyor:

1.Suikast çizgisi İran’ı kırılma yerine daha sert bir savaş politikasına itmiş bulunmaktadır. Şu anda İran yaralı ve savaşı sürdürmekte kararlı. ABD’nin savaşı sonlandırmak için çaba harcamaması çok belirgin.

2. Trump savaşı bitirse bile İran bu durumda kendi şartlarını öne sürecek mi?

3. ABD’nin kara harekȃtı ile savaş sonlandırılabilir mi?