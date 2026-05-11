Yakın sayılabilecek dönemde çevremizde ve dünyada yaşanan savaşların son bulması istenirken aksi gelişmeler günümüzde o dönemi aratacak şekilde yaşanıyor. Bu gelişmelerin temel nedeninin yaş almış Amerikalının olduğu söylenemez. Buna karşın bir nedeni olduğunu rahatlıkla söylemek olasıdır. Nedenine gelince dünya liderlerinin kendisine bağlı olmalarını veya kendisi gibi saldırgan olmaları konusunda değerlendirmelerinin olduğu unutulmamıştır. Bu konumdaki kişi olan yaş almış Amerikalı’nın Nobel Barış ödülüne aday gösterilmesi isteniyor. Böyle bir çağrının yapılması anlaşılır olmanın ötesinde bir anlam içeriyor.

İsrail ile yedeklenen yaşlı adam şimdilerde İran ile dalaşmaya devam etmektedir. Amerika’nın gücü ortalıkta herkes tarafından biliniyor olmasına karşın izlenen yanlış politikalar nedeniyle A merika’nı Hürmüz Boğazı’na battığını söylemek olasıdır. Hürmüz Boğazı’nda kilitlenen durum dünya gündemini uzun yıllar meşgul edecek gibi görünüyor. 1950’li yıllardan itibaren gündeme taşınan ve bir türlü çözülemeyen Kıbrıs meselesi gibi.

Bölgede yaşanan bütün bu gelişmelerin ötesinde Kıbrıs Rumları ile sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışan İsrail’in mendil büyüklüğündeki ülkede köy satın aldığı belirtiliyor. İsrail’in Kıbrıs’taki toprak alımı güncel bir konu olmadığı gibi yıllardan bu yana süregeldiği biliniyor.

Filistin toprakları İngilizlerin marifetiyle İsrail devleti kurulurken Kıbrıs’ta buluna Yahudiler topraklarını yerel Rumlara satarak Filistin’e göçmüşlerdi. Bu nedenle Kıbrıs adasını vadedilmiş topraklar olarak gördüklerini seslendiriyorlar. Bu konuyla ilgili belgeler arşivlerde bulunmaktadır.

Filistin’lilerin başına gelenlerin engellenemeyen İsrail saldırılarının Ada’nın güneyinde de yaşanabileceği kuşkusunu taşıyoruz. Bunun için Kıbrıs’taki topraklarımızın yabancı güçlerle işgal edilmemesi gerekiyor. Bedel ödenecekse mendil büyüklüğündeki ülkenin yöneticilerinin Türkiye düşmanlığı tescil edilmiş olan İsrail ve Yunanistan ile anlaşma yapmaması gerekiyor mu ne…

