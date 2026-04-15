Rumlar şimdiki durumun kalıcılığını kabul edip anlasalar Kıbrıs adasında sorun biterdi. Ama nerde?.. Gerçek şu ki, KKTC Devleti tanınmadan Kıbrıs Sorunu’na “çözüm” bulmak imkansızdan öte bir umut. Rumlar daima olduğu gibi Türkiye Ada’dan çıkmadan hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini açıklamışlar. Bu kararlarını defalarca tekrarlayan Rumlar sorunun çıkmazda kalmasına neden olmaktadır. 43 yıllık KKTC Devleti’ni devlet olarak kabul etmeyen, kökleşmiş KKTC Devleti’nin kalıcılığını görmek istemeyen ve KKTC Devleti’nin var olacağı hiçbir çözümü kabul etmeyen, Kıbrıs Sorunu’nun artık sorun olmaktan çıktığını görmezden gelip, KKTC’nin ortadan kalktığı günü bekleyerek ve bunun gerçekleşmesi için hayal peşinde koşan Rumlar bu adada en büyük sorun…

Şimdi, BM’nin bir kez daha “sorunu” çözmek için girişimlerini başlatması ile umutlanan Rumlar, iki “toplumun” “birleşik Kıbrıs” şemsiyesi altında birleşerek ve Türkiye’nin adadan çekilmesini hayal ederek yeniden kabul edilemez önerilerle çıkmaza çıkmaz ekleme yolunda ilerlemede kararlı ve ısrarlı. İşte bu yüzden Rumlar çıkmaz sokakta kalmaya mahkum. İşgalci Rumlar (ki 1963’te güneydeki tüm Türk mallarının üstüne oturan Rumlar, adadaki en büyük işgali gerçekleştirmişlerdi…) Kıbrıs adasında KKTC Devleti’nin ve Halkının güvenliğini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırmaya devam etmektedir. Rumlar artık Kıbrıs Sorunu’nun çoktan bittiğini ve iki devletli çözümden başka çözümün bu adada mümkün olamayacağını anlamalı. Ama nerde?.. Sorun bitmiştir. Rumlar bu büyük gerçeği kabul etmelidir.