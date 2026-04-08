ABD ilk kez İran’daki sivil altyapıyı da vurmaya başladı. ABD ve İsrail, başkent Tahran ile Hazar Denizini birbirine bağlayan B1 Otoyolu üzerinde inşa edilen ancak henüz resmi olarak hizmete açılmayan B1 köprüsünü bombaladı. 8 kişi öldü, 95 kişi yaralandı. Trump ise meydan okumaya devam etti. ABD Başkanı Trump, “ Dünyanın açık ara en büyük ve en güçlü ordusu İran’da geriye kalanları da yok etmeye devam edecek.“ dedi.36 ‘ıncı günü geride kalan savaşta Trump İran’a 48 saat süre verdi. ABD ve İsrail sivil altyapıya yönelik saldırıların düşmanın yenilgisine ve çöküşüne işaret ettiğini açıklarken, İran’dan “Köprüler daha güçlü bir biçimde inşa edilecek. “ açıklaması geldi. Bir ABD uçağı’nın düşmesinden sonra pilotların nerede oldukları hala bilinmiyor.Uçağın düşmesinden sonra işler karıştı. Gerçek hala meçhul…

ABD’de yüzden fazla hukuk profesörü köprü bombalamasına yönelik olarak, bu tür operasyonların savaş suçu kapsamına girebileceği uyarısında bulundu. Profesörler, altyapı tesislerinin hedef alınmasının uluslararası hukuk açısından sorun yaratabileceğini vurguladı. Trump, “ İran’ı ait oldukları yere, Taş Devri’ne döndüreceğiz.” dedi. İran yöneticileri ise, “ Bu tür saldırılar düşmanın yenilgisine işaret etmektedir.” açıklamasını yaptı.Şu anda dünya, dünden itibaren başlayan 48 saatin bitmesini bekliyor.