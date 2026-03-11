ABD ve İsrail’in İran saldırıları devam ederken, dünya üç senaryodan söz etmeye başladı. 1’inci senaryoda, ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan ve bu ülkenin askeri altyapısını ortadan kaldırma girişimi… Bu senaryoda ABD ve İsrail İran’ın füze üretim kapasitesini ortadan kaldırmayı planlamaktadır. 2’nci senaryo ise çatışmaların bölgeye yayılması. Lübnan’daki Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket saldırıları yeni bir cephenin açıldığını göstermektedir. İsrail Lübnan’a hava saldırıları düzenledi. ABD İran içindeki Kürt muhalif grupların savaşa katılmalarını istiyor. Bu senaryo ile Irak, Lübnan ve İran’ın içindeki muhalif cephelerin, İran içinde yönetimi düşürmek için etkin rol alması söz konusu…

Gelelim 3’üncü senaryoya… Tarafların artan savaş maliyetlerini gözönünde tutarak çatışmayı yavaşlatma hatta durdurma olasılığı da var. Bu gelişme ile müzakere yollarının açılması için ufak bir umut ışığı belirebilir. İran, Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyeti ile enerji piyasaları üzerinde baskı kurabilir. ABD’de ise savaş iç siyasi tartışmalara yol açtı. Ayrıca İran’da yeni lider belirlenince çatışmaların azalma olasılığı da var.

Savaşın diplomatik bir sürece evrilmesi olasılığı da var. Ancak bu olasılık şimdilik oldukça zayıf. Kesin olan bir durum var. ABD ve İsrail hedeflerinin İran rejimini devirmek olduğunu açıklamışlardı. Bu hedefe ulaşmak İran’ın askeri kapasitesinin ortadan kalkması ile gerçekleşebilir. Ancak İran’ın füze rampalarının önemli bölümünün ABD ve İsrail tarafından vurulduğunun bilinmesine rağmen, ABD, İsrail tarafının İran içinde yeni bir rejim kurdurma çabaları şimdilik tartışma konusu…