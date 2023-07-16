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Wimbledon'ın yeni kralı Djokovic'i yıkan Alcaraz oldu

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Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Alcaraz'ın bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu yaşadığı ev kapışma TRT SPOR'dan canlı yayınlandı

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Wimbledon'ın yeni kralı Djokovic'i yıkan Alcaraz oldu
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Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası Wimbledon, muhteşem bir finalle noktalandı.

2 haftadır TRT ekranlarında yaşanan heyecanda, dünya sıralamasının ilk iki basamağındaki isimler, erkekler finalinde sahne aldı. Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic'i karşı karşıya getiren randevu tam bir tenis şöleni şeklinde geçti

Sırp raket maça çok hızlı başladı ve rakibinin üst üste servisini kırmayı başardı. Djokovic ilk seti 6-1 ile kazanarak 1-0 öne geçti.

Beklenen çekişme ikinci sette geldi. Alcaraz, 85 dakikalık mücadeleden tie break ile galip ayrıldı ve skora denge getirdi.

İspanyol raket, yakaladığı ivme ile üçüncü sete de servis kırarak başladı. Bu anlarda çok üstün bir performans sergileyen Carlos Alcaraz 6-1'lik skor ile 2-1 öne geçti.

Djokovic dördüncü sette maça geri döndü. "Joker" lakaplı dünya 2 numarası, 6-3 ile maçı final setine taşımayı başardı.

5'inci set büyük bir rekabete sahne oldu.- Mental sağlamlığı ile bilenen ve bu anları en iyi oynayan isim olarak görülen Novak Djokovic, genç rakibine direnemedi. İlk set dışında hiç oyundan düşmeyen Alcaraz 4 saat 43 dakika süren şölenin ardından 6-4 ile şampiyonluğa uzandı.

20 yaşındaki İspanyol tenisçi Amerika Açık'ın ardından kariyerinin ikinci grand slamini kazandı. 
Djokovic'in merkez korttaki 10 yıllık yenilmezliğine son veren Carlos Alcaraz, kupasını Galler Prensesi Kate Middleton'ın elinden aldı.

Novak Djokovic mücadelenin ardından duygusal anlar yaşadı. 24'üncü grand slam şampiyonluğunu kılpayı kaptıran Sırp raket konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. 

136. kez düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvasında mutlu sona ulaşan Alcaraz ise Djokovic'in kendisi için ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

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