Wimbledon'da rekor ödül

Wimbledon Tenis Turnuvasında bu yıl rekor seviyede ödül dağıtılacak. Wimbledon'da mücadele edecek sporcuları toplamda 1 milyar 330 milyon lira para ödülü bekliyor

Sezonun üçüncü grandslam turnuvası olan Wimblendon'da bu yıl rekor seviyede ödül dağıtılacak.

Yapılan açıklamaya göre turnuvaya katılacak oyuncuları, toplamda 1 milyar 330 milyon liralık ödül bekliyor.

Ödüller, 2022'ye göre yüzde 11'in üzerinde arttırıldı.

Bu yıl Wimbledon'ı kazanacak tenisçi, 70 milyon lirayı kasasına koyacak. Turnuvada finali kaybeden isimse, 35 milyon lira kazanacak.

En çok artış, eleme turları için yapıldı. Bu etap için ayrılan bütçede yüzde 14 artışa gidildi.

Wimbledon yönetimi, pandemi sürecindeki ekonomik kriz nedeniyle ödüllerde ciddi indirimler yapmıştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 3-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak ve TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.



