Lokmacı’dan uyuşturucuya “geçit yok”

Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye geçen 20 yaşındaki Koray Tümsoy’un tasarrufunda 1 kilo 102 gram hintkeneviri ele geçirildi; olayla bağlantılı Tümsoy yanında yine 20 yaşındaki Şahin Berrak da tutuklandı

Lefkoşa’da, Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Geçit Yok Operasyonu” sonucu 1.1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Önceki gün Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Lokmacı geçiş noktasından gelen 20 yaşındaki Koray Tümsoy’un tasarrufunda toplam 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.Koray Tümsoy ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 20 yaşındaki Şahin Berrak da tutuklandı.Kanunsuz uyuşturucu madde hint keneviri ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Koray Tümsoy ve Şahin Berrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, zanlılar Koray Tümsoy ve Şahin Berrak’ın kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.Polis, 14 Haziran’da alınan bilgide zanlı Koray Tümsoy’un Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını anlattı. Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve sınır kapısından kuzeye geçiş yapan zanlı Koray Tümsoy’un 1 kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü ile tutuklandığını belirtti.Polis, uyuşturucu maddeleri zanlı Koray Tümsoy’un aranan bir şahıs için getirdiği ve Çağlayan Parkı’nda zanlı 2 Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi.Polis, zanlı 1 ve zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini anlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.