Masa Tenisinde sezon tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son etkinliğini Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Federasyon, sezonu geleneksel U13 Kız - Erkek Rauf Raif Denktaş Takım Şampiyonası ile tamamlayacak. Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılacak olan turnuva saat 10.00'da başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.