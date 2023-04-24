Teniste çizgi ve gözlemci hakemlik kursu düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından çizgi ve gözlemci hakemlik kursu düzenleniyor.
Türkiye Tenis Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Çizgi ve Gözlemci Hakemlik Kursu 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Lefkoşa da gerçekleşecek. Kurs sonunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar Türkiye de geçerli sayılacak olan kurs için son kayıt tarihi 28 Nisan 2023.
Kurs için gerekli belgeler;
Kimlik Kartı,
Lise veya dengi okul diploması.
Kayıtlar: [email protected]
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