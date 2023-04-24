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Teniste çizgi ve gözlemci hakemlik kursu düzenleniyor

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Teniste çizgi ve gözlemci hakemlik kursu düzenleniyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından çizgi ve gözlemci hakemlik kursu düzenleniyor.
Türkiye Tenis Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Çizgi ve Gözlemci Hakemlik Kursu 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Lefkoşa da gerçekleşecek. Kurs sonunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar Türkiye de geçerli sayılacak olan kurs için son kayıt tarihi 28 Nisan 2023.
 
Kurs için gerekli belgeler;
Kimlik Kartı,
Lise veya dengi okul diploması.
Kayıtlar: [email protected]
 
 
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