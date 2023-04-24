Süper Lige 2. bilet sahibini arıyor

Aksa 1. Lig’de 28. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken, konuk ettiği 3. sıradaki Esentepe ile berabere kalan Karşıyaka 8 puanlı farkı koruyarak Süper Lige çıkmayı garantiledi. İkinci sıradaki Yeniboğaziçi ise konuk ettiği düşme hattındaki İncirli’yi farklı mağlup ederek Süper Lig kapısını aralamış oldu.
Play-off hattında bulunan takımlardan Düzkaya ve Baf Ülkü Yurdu kazanırlarken, Pera Gençler Birliği ile Yalova haftayı mağlubiyetle kapayarak önemli bir üç puanı kaybettiler.
Ligde 8. Sıradaki takımın dahi play-out oynama ihtimali bulunurken, Yenierenköy direk düşen ilk takım olurken, İncirli’nin de kümede kalma şansı çok azaldı.
Ligde bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda M.HacıaliYılmazköy’ün de play-out oynaması kesinleşirken, Dörtyol aldığı galibiyetle play-out maçları için önemli puanları hanesine yazdırdı.
Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçta 32 gol atılarak maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı. 28. Haftada sadece Karşıyaka – Esentepe maçı beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı ev sahipleri, 3 maçı ise deplasman takımları kazandı.
Oynanan karşılaşmalarda toplam 39 sarı kart gösterilirken, bu hafta kırmızı kart gösterilmedi. Ençok sarı kartı ise7 kartla lider Karşıyaka takımıgördü.
AKSA 1. Lig’de Gol Krallığı yarışında Yeniboğaziçi’ndenTurgut Kaçar hat trick yaparak, 28 gollüKarşıyaka ‘dan İlyas Yılmaz’ı yakaladı. Düzkaya’danBerkant İstanbul attığı iki golle 23 gole yükseldi.
Haftanın Takımı: Unimar Maraş
Play-off hattındaki Pera Gençler Birliği’ne konuk olan play-out hattından çıkış arayan Unimar Maraş takımı son dakikada bulduğu golle sahadan galip ayrılarak arka arkaya iki önemli galibiyet almayı başardı.
Haftanın Futbolcusu: Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi)
Yeniboğaziçi, İncirli karşısında geriye düştüğü maçı farklı kazanırken, golcüsü Turgut Kaçar hat trick yaparak galibiyeti getirirken, krallıkta zirveye yükselip, Süper Lig kapısının açılmasını sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Hüseyin Aşkın Kınacı
Play-out hattındaki birebir rakibi M.HacıaliYılmazköydeplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Girne Halk Evi’nde teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı takımını bu maça iyi konsantre ederek ve yerinde hamlelerle 3 puanı kazanmasını bildi
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Binatlı –Yalova)
Tecrübeli hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu, farklı hedeflerdeki iki takım için de büyük önem taşıyan Binatlı – Yalova maçında yardımcılarıyla başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Umut İlgün(U. Maraş) Yıldıray(Yeniboğaziçi) Ahmet Çakır (BÜY) Süleyman (Dörtyol)
Haftanın On Biri
Feyyaz (GHE) Mehmet Gürpınar (BÜY) Burak(Yeniboğaziçi) Sertaç (Binatlı) Ali Özay (Yeniboğaziçi) Salih (Düzkaya) Emre Uysal (Maraş) Ayden (GHE) Burak (Maraş) Mehmet Neşe (Binatlı) Berkant (Düzkaya)
AKSA 1.Lig 28. Hafta sonuçları
Miracle Karşıyaka-Esentepe: 3 – 3
M.HacıaliYılmazköy-Girne H.Evi: 0 – 1
Dörtyol-Mormenekşe: 4 – 1
Yenierenköy-BafÜ.Yurdu: 1 – 4
Yeniboğaziçi-İncirli: 5 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Binatlı-Yalova: 2 – 1
Pera L. Gençler Birliği-Ünimar Maraş: 1 – 2
AKSA 1.Lig 29. Hafta programı
Esentepe-Düzkaya
Girne Halk Evi –Dörtyol
Lapta- Yeniboğaziçi
Yalova- Yenierenköy
Mormenekşe- M. Karşıyaka
Baf Ü. Yurdu – M. HacıaliYılmazköy
Unimar Maraş - Binatlı
İncirli – Pera Gençler Birliği
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|28
|19
|3
|6
|79
|32
|47
|60
|2.
|Yeniboğaziçi DSK
|28
|17
|5
|6
|70
|34
|36
|56
|3.
|Esentepe KKSK
|28
|14
|10
|4
|61
|29
|32
|52
|4.
|Düzkaya KOSK
|28
|15
|5
|8
|53
|34
|19
|50
|5.
|Baf Ülkü Yurdu
|28
|15
|4
|9
|57
|38
|19
|49
|6.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|28
|13
|9
|6
|53
|35
|18
|48
|7.
|Yalova SK
|28
|14
|6
|8
|39
|31
|8
|48
|8.
|Binatlı YSK
|28
|10
|8
|10
|41
|41
|0
|38
|9.
|Mormenekşe GBSK
|28
|10
|8
|10
|46
|47
|-1
|38
|10.
|Lapta TBSK
|28
|11
|4
|13
|40
|38
|2
|37
|11.
|Girne Halk Evi
|28
|11
|3
|14
|34
|37
|-3
|36
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|28
|10
|5
|13
|54
|54
|0
|35
|13.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|28
|6
|8
|14
|33
|51
|-18
|26
|14.
|Dörtyol SK
|28
|6
|5
|17
|33
|68
|-35
|23
|15.
|İncirli SK
|28
|4
|6
|18
|26
|71
|-45
|18
|16.
|Yenierenköy TSK
|28
|3
|3
|22
|35
|114
|-79
|12