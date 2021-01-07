Tenis tesislerinde tadilat sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunda (KKTF)Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, 2020 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde başlattığı tadilat çalışmaları 2021’de de devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde bulunan kortların çevre tellerinin ve tribünlerin tekrardan yenilenmesinin ardından devam eden çevre yenilenmesi ve düzenlemesi çalışmalarının sürerken, federasyon binasının içi ile dış cephe bakım onarım ve boyama çalışmalarında da sona geliniyor.

KKTF yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerini camiaya yakışır şekle getirmek için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

