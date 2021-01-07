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Tekçam'a Çetinkaya forması hediye ettiler

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Tekçam'a Çetinkaya forması hediye ettiler
Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet,TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam'a ziyarette bulundu.
Mithat Tekçam'a nezaket ziyaretinde bulunup hayırlı olsun dileklerini sunan Çetinkaya Türk Spor Kulübü heyeti, Mithat Tekçam'a, Çetinkaya forması hediye etti.
Çetinkaya Türk Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Mithat Tekçam'a ilerleyen süreçtekulübün hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, CeranTunalı, yeniden yapılanmaya gittiklerini aktarıp, kulüp çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.
 
 
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