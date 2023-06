Tenis Federasyonu, Lefkoşa Şehir Kulübü konusunda açıklama yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı basın açıklamasıyla geçtiğimiz hafta sonu oynanması gereken Lefkoşa Şehir Kulübü’ndeki Sun Valley Cup 3 Turnuvası’nda yaşanan tenisçi girişi sorunu hakkında açıklama yaparak hem tenisçilerden hem de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan özür dilendi.

Hasan Gazioğlu imzalı basın açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz gün, Sun Valley Cup 3 Lefkoşa Şehir Kulübü turnuvasında yaşanan gelişmelerle ilgili Federasyon olarak açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Ülkemizin en güzide kulüplerinden birisi olan Lefkoşa Şehir Kulübü, yıllardan beridir birçok tenisçinin yetişmesinde pay sahibidir. Kulüp Kurulduğu günden beri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Alay 3. Tabur komutanlığının sorumluluk alanı içerisinde faaliyet göstermektedir. Kulübe giriş çıkışlar asker kontrolünde yapılmaktadır. Kulüp üyeleri, üyelik kartları ile sorunsuz şekilde giriş yapar ve Spor yapma şansını bulur.

Özellikle turnuva dönemleri uygulanması gereken bir prosedür var. Ne yazık ki son gerçekleşen turnuvada, yapılması gereken talep yazısı, Federasyon ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından geç yazılmış, askeri bölgenin güvenlik araştırması tamamlanamadığı için de turnuvaya kimlikli giriş ve yabancı tenisçi girişinde sorun yaşanmıştır. Bu noktada talep yazısının gecikmesinden ötürü mağduriyet yaşayan tüm tenisçilerimizden özür dileriz. Bu sıkıntıyı yaşayan tenisçilerimizden bazıları sosyal medyada, konuyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapmış, yapılan paylaşımlar da basına yansımıştır. Basında yer alan işgal altında Tenis kelimesi, Arzu etmediğimiz şekilde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızı zan altında bırakmıştır. Her zaman, her konuda, askeri nizamlar çerçevesinde gerekli tüm yardımı yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'mızın bu tür haberlere konu olması bizleri üzmüştür.

Yaşanan olumsuzlukta Kulüp ve Federasyon olarak geç kaldığımız için bazı aksamalar yaşanmıştır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız ve Komutan yardımcımız, konuyla ilgili sorunun ivedi şekilde çözülmesi için talimat vermiştir. Yarın itibariyle turnuva normal seyrinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında devam edecektir.

Yaşanan bu olumsuz hadiseden dolayı, sorumluluğumuzun farkındayız ve bir daha bu tür olayların vuku bulamaması için gerekli özeni göstereceğimizi saygı ile duyururuz.

Her zaman olduğu gibi gerekli yardımı ve hassasiyeti gösterdikleri için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teşekkür ederim.

Hasan Gazioglu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı