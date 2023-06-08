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Emerson Palmieri'den tarihi başarı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham United’ın İtalyan sol beki Emerson Palmieri, 5 farklı UEFA organizasyonunda kupa kazanan ilk futbolcu oldu

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Emerson Palmieri'den tarihi başarı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham United, Fiorentina'yı geçerek kupaya uzanırken, İngiliz ekibinin sol beki EmersonPalmieri, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
Palmieri, kariyerinde kazandığı Avrupa kupalarıyla dikkat çekiyor. 5 farklı UEFA organizasyonunda şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda ilk futbolcu ve adını tarihe yazdırdı.
Palmieri’nin oynadığı takımlar ile kazandığı kupalar şöyle:
2018-2019 - UEFA Avrupa Ligi - Chelsea
2020-2021 - UEFA Şampiyonlar Ligi - Chelsea
2021-2022 - UEFA Süper Kupa - Chelsea
2021 - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası - İtalya
2022-2023 - UEFA Avrupa Konferans Ligi - West Ham United
 
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