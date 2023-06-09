Sun Valley Cup-3’te çekişmeli karşılaşmalar

SUN VALLEY CUP-3 zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - RoundRobin
İpek Civisilli - Seçil Gökberk 6/0 6/0
Laika Karşılı - Özlem UçkaçBoranhan 6/4 6/2
SevşenDandanaÖzcerce - Nağme Ekenoğlu 6/2 5/7 8/10
TEK ERKEKLER - RoundRobin
Orçun Kasap - İzzet Alsakal 6/0 6/1
İzzet Kanaga - Erhan Akyüz 6/1 6/0
Erge Günser - Arif İnce 6/2 6/7 13/11
MahdiHasanzade - Kutay Ramiz 6/3 6/1
Arif Hasanzade - Orhun Doğasal 3/6 5/7
Burak Gazi - Dimitri Cebotari 7/5 2/6 1/10
Uraz Şentürk - Tunç Özgürgün 6/2 7/6
Rauf Kürşad - Çağlar Türk 6/0 6/3
Kemal Taşçı - Ali Tüzünkan 6/0 6/3
Bertuğ Korucu - Buğra Oker 7/6 6/4
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