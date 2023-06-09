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Sun Valley Cup-3’te çekişmeli karşılaşmalar

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Sun Valley Cup-3’te çekişmeli karşılaşmalar
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SUN VALLEY CUP-3 zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - RoundRobin
İpek Civisilli - Seçil Gökberk                              6/0 6/0
Laika Karşılı - Özlem UçkaçBoranhan                         6/4 6/2
SevşenDandanaÖzcerce - Nağme Ekenoğlu                 6/2 5/7 8/10
TEK ERKEKLER - RoundRobin
Orçun Kasap - İzzet Alsakal   6/0 6/1
İzzet Kanaga - Erhan Akyüz   6/1 6/0
Erge Günser - Arif İnce 6/2 6/7 13/11
MahdiHasanzade - Kutay Ramiz     6/3 6/1
Arif Hasanzade - Orhun Doğasal     3/6 5/7
Burak Gazi - Dimitri Cebotari         7/5 2/6 1/10
Uraz Şentürk - Tunç Özgürgün        6/2 7/6
Rauf Kürşad - Çağlar Türk    6/0 6/3
Kemal Taşçı - Ali Tüzünkan   6/0 6/3
Bertuğ Korucu - Buğra Oker  7/6 6/4
 
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