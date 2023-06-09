Sun Valley Cup-3’te çekişmeli karşılaşmalar

SUN VALLEY CUP-3 zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR - RoundRobin

İpek Civisilli - Seçil Gökberk 6/0 6/0

Laika Karşılı - Özlem UçkaçBoranhan 6/4 6/2

SevşenDandanaÖzcerce - Nağme Ekenoğlu 6/2 5/7 8/10

TEK ERKEKLER - RoundRobin

Orçun Kasap - İzzet Alsakal 6/0 6/1

İzzet Kanaga - Erhan Akyüz 6/1 6/0

Erge Günser - Arif İnce 6/2 6/7 13/11

MahdiHasanzade - Kutay Ramiz 6/3 6/1

Arif Hasanzade - Orhun Doğasal 3/6 5/7

Burak Gazi - Dimitri Cebotari 7/5 2/6 1/10

Uraz Şentürk - Tunç Özgürgün 6/2 7/6

Rauf Kürşad - Çağlar Türk 6/0 6/3

Kemal Taşçı - Ali Tüzünkan 6/0 6/3

Bertuğ Korucu - Buğra Oker 7/6 6/4

