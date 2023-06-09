Ersel Kalfaoğlu Liseler Dünya Şampiyonası’na katılacak…

Eylül 2022 tarihinden itibaren Tenis ve Lise eğitimini Antalya’da sürdüren Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis oyuncusu Ersel Kalfaoğlu, 01-05 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ‘2022-23 Mersin İli Tenis Gençler A Erkek Türkiye Grup Müsabakalarında, Lise eğitimini sürdürdüğü Lara Okyanus Koleji - Tenis Takımı Birincilik elde etmişti. Böylelikle takım, 01-05 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Lise/Kolejler arası Türkiye Şampiyonası’na katılım sağlamıştır.

Türkiye’nin ilk 16 Lise/Kolej Tenis Takımlarının Tekler ve Çiftler kategorisinde Mersin’de gerçekleşen ‘2022-23 Yılı Tenis Gençler A Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakalarında yine Birinciliği sürdüren Lara Okyanus Koleji Erkekler Tenis Takımı, Türkiye Birincisi gelerek ‘2023 Tenis Gençler A Erkekler Dünya Şampiyonası Müsabakalarında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandılar.

TTF tarafından Antalya da gerçekleşen 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılan Ersel Kalfaoğlu’nun, KKTC’li ilk Lise/Kolej’ler arası Türkiye Birincisi Tenis Takım oyuncusu olarak 2022-23 Lise/Kolej Dünya Şampiyonası katılım hakkı kazanması KKTC TenisFederasyonu’nu gururlandırdığı belirtilerekHafızoğlu’nun başarılarının devamı dilendi.



