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Sun Valley Cup-3 tamamlandı

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Sun Valley Cup-3 tamamlandı
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KKTF tarafından düzenlenen SunValley Cup-3 Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-3 de oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;
TEK KADINLAR
1- İpek Civisilli
2- Nağme Ekenoğlu
TEK ERKEKLER
A GRUBU
1- Orçun Kasap
2- Erge Günser
B GRUBU
1- Dimitri Cebotari
2- MahdiHasanzade
C GRUBU
1- Uraz Şentürk
2- Kemal Taşçı
D GRUBU
1- Mert Inal
2- Ali Tüzel
E GRUBU
1- Mariano Marino
2- Fikret Veysi
F GRUBU
1- Oğuzhan Kartal
2- Necat Yüksel
 
 
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