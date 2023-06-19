Sun Valley Cup-3 tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen SunValley Cup-3 Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-3 de oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;
TEK KADINLAR
1- İpek Civisilli
2- Nağme Ekenoğlu
TEK ERKEKLER
A GRUBU
1- Orçun Kasap
2- Erge Günser
B GRUBU
1- Dimitri Cebotari
2- MahdiHasanzade
C GRUBU
1- Uraz Şentürk
2- Kemal Taşçı
D GRUBU
1- Mert Inal
2- Ali Tüzel
E GRUBU
1- Mariano Marino
2- Fikret Veysi
F GRUBU
1- Oğuzhan Kartal
2- Necat Yüksel
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.