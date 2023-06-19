Sun Valley Cup-3 tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen SunValley Cup-3 Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-3 de oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;

TEK KADINLAR

1- İpek Civisilli

2- Nağme Ekenoğlu

TEK ERKEKLER

A GRUBU

1- Orçun Kasap

2- Erge Günser

B GRUBU

1- Dimitri Cebotari

2- MahdiHasanzade

C GRUBU

1- Uraz Şentürk

2- Kemal Taşçı

D GRUBU

1- Mert Inal

2- Ali Tüzel

E GRUBU

1- Mariano Marino

2- Fikret Veysi

F GRUBU

1- Oğuzhan Kartal

2- Necat Yüksel



