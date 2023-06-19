Barolar Birliği Futbol Takımı, Mundiavokat Nations Cup’a katıldı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Futbol Takımı, 6 - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında Fransa’nın St. Tropez şehrinde düzenlenen Mundiavokat Nations Cup’a katıldı. Barolar ve Avukat Birlikleri Arası Dünya Kupası olarak bilinen turnuvada 43 farklı ülkeden 85 takım yer aldı. İtalya, Endenozya ve Macaristan temsilcileri ile aynı grupta mücadele eden Barolar Birliği Futbol Takımı, zor ve keyifli maçlar çıkarmasına rağmen; grup maçları neticesinde bir üst tura geçemedi.

Aynı organizasyonun bir başka önemli turnuvası olan ve gelecek yıl İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na davet alan Barolar Birliği Futbol Takımı, bu turnuvanın hazırlıklarına ise vakit geçirmeden başladı.

