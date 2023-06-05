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Padel Kıbrıs’ta start alıyor

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Padel Kıbrıs’ta start alıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Baştaşlar İnşaat işbirliğinde yerel basın mensupları için PadelTanıtım Etkinliği düzenleniyor. PADEL Tanıtım Etkinliği 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Esentepe’deki Sun ValleyResortPadel kortlarında basın tanıtım etkinliği gerçekleşecek.
PadelTanıtım Etkinliği saat 17:30 da padel oyunu tanıtımı, kısa gösteri maçı ve basın mensuplarının antremanından sonra CocktailProlounge şeklinde 19:00 – 21:00 saatlerinde Sun ValleySea Side CoveTaroPool Bar’da devam edecek.
 
 
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