Ülker Store Cup ile Suerte Cup Gazimağusa’da başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 07-21 Haziran 2023 tarihleri arası Hasan Güray anısına düzenlenecek ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenecek SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorilerinden oluşan turnuvalar Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.
SUN VALLEY CUP-3 BAŞLIYOR
Öte yandan SUN VALLEY CUP-3 Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası 05-26 Haziran 2023 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşecek. Turnuva tek erkekler, tek kadınlar kategorileri ile çiftler ve karışık çift kategorilerinden oluşuyor.
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