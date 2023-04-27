Mustafa Sabancı Anı Liginde şampiyon GMBTK

2023 Mustafa Sabancı Anı Ligi oynanan final mücadelesinde iki takım ile lige katılan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz) takımı - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Mavi) takımı karşısında 4-1’lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi Federasyon kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli final karşılaşmaları sonunda şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz) takımı oldu.

2023 Mustafa Sabancı Anı Ligi oynanan final ve 3.lük karşılaşmalarında iki takım ile lige katılan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Beyaz) takımı - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Mavi) takımı karşısında 4-1 lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 3.lük maçında ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneğin maçını 5-2 lik skorla kazanan PSKD ligi 3. sırada tamamladı. KKTF 2023 Mustafa Sabancı Anı Ligi final maçı ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

2023 MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ MAÇ SONUÇLARI:

FİNAL

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (B) 4 - 1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(M)

3.lük

Girne Belediyesi Tenis Kulübü 2 – 5 Pakan Spor Kulübü Derneği



