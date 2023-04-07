Masa Tenisinde Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak

Masa Tenisinde Federasyon Kupası, Cumartesi günü Büyükler Kadın-Erkek Takım kategorilerinde yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Federasyon Kupası’nı 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın saat 09:30’da gerçekleşecek.

