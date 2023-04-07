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Masa Tenisinde Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak

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Masa Tenisinde Federasyon Kupası heyecanı yaşanacak
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Masa Tenisinde Federasyon Kupası, Cumartesi günü Büyükler Kadın-Erkek Takım kategorilerinde yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Federasyon Kupası’nı 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi yarın saat 09:30’da gerçekleşecek.
 
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