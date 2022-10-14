Kortlarda Özel Vasıf Cup devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor. ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

Sevinç Oğan – Almira Akşahin 0-6 0-6

Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 6-2 6-4

12 YAŞ ERKEKLER

Asım Aras Astan– Hasan Aras Duman 7-5 6-3

Baran Başaran – Ömer Anıl 6-1 6-1

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER

Girne Umut Yerebakan/Asım Aras Astan – Servet Tel/Deniz Hüseyin Önen 6-1 6-1

Nehir Gürses / Recep Yalovalı – Dinara Yorgancı / Çınar Elmalı

Deniz Gunkan /Derin Öney Semsettin – Asil Berkut/Gülay Meyra Avcı 6-2 6-1

Beren Başaran / Dağer Murat – Erdal Arabacıoğlu / Enra Çakartaş 1-6 6-7

16 YAŞ ERKEKLER

Toprak Berkol – Turgay Vural Hıdıroğlu 6-3 2-6 1-6

Aras Çelik – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0-6 4-6

13+ ÇİFT ERKEKLER

Orhan Şevket / Orhun Doğasal – Burak Gazi / Ragıp Ratıb

13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR

Ayşe Günerman– Çağla Boranhan 6-1 6-0

Şifa Çolakoğlu – Nina Ratib 0-6 0-6

Beren Dede – Nağme Ekenoğlu Nağme Ekenoğlu Wo

40+ TEK ERKEKLER

Hüseyin Karasu - Franz Bauernhofer 6-3 2-6 10-5

