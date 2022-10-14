banner875
banner815
Yalova’da hedef liderliğini korumak
Yalova’da hedef liderliğini korumak
39 0
Gamze Efe’ye görkemli doğum günü kutlaması
Gamze Efe’ye görkemli doğum günü kutlaması
56 0
 
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
16 0
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
52 0
Sebze fiyatları el yakıyor
Sebze fiyatları el yakıyor
21 0
35 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
23 0
banner878

Kortlarda Özel Vasıf Cup devam ediyor

banner476

banner825
Kortlarda Özel Vasıf Cup devam ediyor
KKTF tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor. ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
Sevinç Oğan – Almira Akşahin                                    0-6    0-6
Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi                            6-2    6-4
12 YAŞ ERKEKLER   
Asım Aras Astan– Hasan Aras Duman              7-5    6-3
Baran Başaran – Ömer Anıl                               6-1    6-1
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER
Girne Umut Yerebakan/Asım Aras Astan – Servet Tel/Deniz Hüseyin Önen  6-1 6-1
Nehir Gürses / Recep Yalovalı – Dinara Yorgancı / Çınar Elmalı
Deniz Gunkan /Derin Öney Semsettin – Asil Berkut/Gülay Meyra Avcı 6-2  6-1
Beren Başaran / Dağer Murat – Erdal Arabacıoğlu / Enra Çakartaş 1-6 6-7
16 YAŞ ERKEKLER 
Toprak Berkol – Turgay Vural Hıdıroğlu          6-3    2-6    1-6
Aras Çelik – Göktuğ Yusuf Gökbayrak                       0-6    4-6
13+ ÇİFT ERKEKLER
Orhan Şevket / Orhun Doğasal – Burak Gazi / Ragıp Ratıb
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR
Ayşe Günerman– Çağla Boranhan                     6-1    6-0
Şifa Çolakoğlu – Nina Ratib                               0-6    0-6
Beren Dede – Nağme Ekenoğlu                          Nağme Ekenoğlu Wo
40+ TEK ERKEKLER
Hüseyin Karasu - Franz Bauernhofer                          6-3    2-6    10-5
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.