Kortlarda Özel Vasıf Cup devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis Kulübü kortlarında 8, 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor. ÖZEL VASIF CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
Sevinç Oğan – Almira Akşahin 0-6 0-6
Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 6-2 6-4
12 YAŞ ERKEKLER
Asım Aras Astan– Hasan Aras Duman 7-5 6-3
Baran Başaran – Ömer Anıl 6-1 6-1
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER
Girne Umut Yerebakan/Asım Aras Astan – Servet Tel/Deniz Hüseyin Önen 6-1 6-1
Nehir Gürses / Recep Yalovalı – Dinara Yorgancı / Çınar Elmalı
Deniz Gunkan /Derin Öney Semsettin – Asil Berkut/Gülay Meyra Avcı 6-2 6-1
Beren Başaran / Dağer Murat – Erdal Arabacıoğlu / Enra Çakartaş 1-6 6-7
16 YAŞ ERKEKLER
Toprak Berkol – Turgay Vural Hıdıroğlu 6-3 2-6 1-6
Aras Çelik – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0-6 4-6
13+ ÇİFT ERKEKLER
Orhan Şevket / Orhun Doğasal – Burak Gazi / Ragıp Ratıb
13+ TENİSE HOŞGELDİN TEK KADINLAR
Ayşe Günerman– Çağla Boranhan 6-1 6-0
Şifa Çolakoğlu – Nina Ratib 0-6 0-6
Beren Dede – Nağme Ekenoğlu Nağme Ekenoğlu Wo
40+ TEK ERKEKLER
Hüseyin Karasu - Franz Bauernhofer 6-3 2-6 10-5
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