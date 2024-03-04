Kortlarda Nicosia Motors Cup’ta çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen NICOSIA MOTORS CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

Kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZ - YARI FİNAL

Anna Akınına - Alina Yusipova 4/0 2/4 10/3

Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut 0/4 0/4

9 YAŞ KIZ - Final

Anna Akınına - Mevsim Metbulut 4/5 1/4

9 YAŞ ERKEK – YARI FİNAL

Darıa Damırchı - Aybars Öncü 4/1 4/0

Karan Karakaşlı - Bora Ramiz 2/4 2/4

Hasan Aren Çakartaş - Deran Özgöray 4/1 4/1

Niyazi Akçın - Kerem Behlül 1/4 4/2 10/6

9 YAŞ ERKEK –Final

Darıa Damırchı - Bora Ramiz 4/0 4/0

Hasan Aren Çakartaş - Niyazi Akçın 4/1 5/3

12 YAŞ KIZ - ÇEYREK FİNAL

Beren Pilli - Alisa Sadıkoğlu 6/0 6/0

Melisa Sadıkoğlu - Beren Başaran 0/6 0/6

İncilay Eren - Sahra Sevgi Sofu 6/1 6/3

Evgenııa Pershenkova - Anastasiia Elshina 1/6 1/6

12 YAŞ ERKEK - 1. RAUND

Pars Ozan - Baran Başaran 1/6 0/6

16 YAŞ KIZ - ÇEYREK FİNAL

Vera Gazi - Sahil Ece Yerebakan 3/6 0/6

Özgül Şah - Servet Tel 6/2 6/0

Nehir Gürses - Girne Umut Yerebakan 3/6 4/6

Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/1 6/0

16 YAŞ ERKEK - ÇEYREK FİNAL

Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/0 6/0

Devin Bedevi - Baran Adalıer 6/3 7/5

Rüzgar Vural - Asım Aras Astan 4/6 7/6 4/6

Deniz Hüseyin Önen - Ömer Anıl 6/1 6/2

