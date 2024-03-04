Kortlarda Nicosia Motors Cup’ta çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen NICOSIA MOTORS CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.
Kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZ - YARI FİNAL
Anna Akınına - Alina Yusipova 4/0 2/4 10/3
Elisa Karabaşak - Mevsim Metbulut 0/4 0/4
9 YAŞ KIZ - Final
Anna Akınına - Mevsim Metbulut 4/5 1/4
9 YAŞ ERKEK – YARI FİNAL
Darıa Damırchı - Aybars Öncü 4/1 4/0
Karan Karakaşlı - Bora Ramiz 2/4 2/4
Hasan Aren Çakartaş - Deran Özgöray 4/1 4/1
Niyazi Akçın - Kerem Behlül 1/4 4/2 10/6
9 YAŞ ERKEK –Final
Darıa Damırchı - Bora Ramiz 4/0 4/0
Hasan Aren Çakartaş - Niyazi Akçın 4/1 5/3
12 YAŞ KIZ - ÇEYREK FİNAL
Beren Pilli - Alisa Sadıkoğlu 6/0 6/0
Melisa Sadıkoğlu - Beren Başaran 0/6 0/6
İncilay Eren - Sahra Sevgi Sofu 6/1 6/3
Evgenııa Pershenkova - Anastasiia Elshina 1/6 1/6
12 YAŞ ERKEK - 1. RAUND
Pars Ozan - Baran Başaran 1/6 0/6
16 YAŞ KIZ - ÇEYREK FİNAL
Vera Gazi - Sahil Ece Yerebakan 3/6 0/6
Özgül Şah - Servet Tel 6/2 6/0
Nehir Gürses - Girne Umut Yerebakan 3/6 4/6
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/1 6/0
16 YAŞ ERKEK - ÇEYREK FİNAL
Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/0 6/0
Devin Bedevi - Baran Adalıer 6/3 7/5
Rüzgar Vural - Asım Aras Astan 4/6 7/6 4/6
Deniz Hüseyin Önen - Ömer Anıl 6/1 6/2
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