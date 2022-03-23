Kortlarda kıyasıya mücadele

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP KKTF kortlarında 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde gerçekleşiyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
AnastasiiaElshina - Naciye Selin Faraçoğlu 3/5 2/4 5/10
10 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
Erdal Arabacıoğlu - Said Zeki Avcı 2/4 0/4
Arel Sarıbaş - Çağ Refikoğlu 0/4 0/4
Poyraz Vural - Baran Başaran 1/4 1/4
Tuğra İrfanoğlu - Asil Berkut 4/1 4/0
Yalın Yurtsever - Erim Selçuk Mazhar 4/0 4/2
14 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
Abdallah Oğuz El Erian - Bora Erin 0/6 0/6
Konstantın Kan - Kıvanç Öztuğ 6/0 6/0
BÜYÜK ERKEKLER - 1. RAUND
Yalın Doğasal - Yücel Arhan Onurlu 6/7 6/3 4/6
Sami Ali Sarpten - Erin SchrotterBozkaya 6/2 6/2
Imad Amer - Arca Özdınak 6/0 6/1
Toprak Berkol - Batur Evre 3/6 6/3 6/1
Tim Driessen - AhmedIbrahım 6/0 6/0
Aras Çelik - Ersel Kalfaoğlu W/O
Abdelrahman Al Bitar - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/4 6/4
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